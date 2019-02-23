Венесуэла развернула свои войска на границе с Колумбией

Командование армии Венесуэлы сообщило о развертывании своих сил на границе с Колумбией, соответствующее сообщение опубликовано в официальном твиттере венесуэльской армии.

#23Feb|| Cumpliendo instrucciones de nuestro CJ @NicolasMaduro, Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso ordenó al Sistema Defensivo Territorial #FANB despliegue operacional en la frontera colombo venezolana para resguardar la paz y seguridad del pueblo tras cierre de la frontera. pic.twitter.com/xRBXpXstEP — CEOFANB (@ceofanb) February 23, 2019

В сообщении говорится, что это сделано «для защиты мира и безопасности людей после закрытия границы».

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США, прибытие которого ожидается 23 февраля. Как сообщает корреспондент «Новой», грузовики с гуманитарной помощью должны двинуться в сторону границы в 9:00 по местному времени (17:00 мск). Доставка гуманитарной помощи была подготовлена Организацией американских государств (OAS).

Грузовики и склад гуманитарной помощи. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Ранее трое солдат Национальной Гвардии Венесуэлы на двух бронированных машинах переехали границу по мосту Симона Боливара, и попросили убежища в Колумбии. Еще один сержант перешел границу в другом пограничном пункте, в Уренье.

VIDEO | El momento exacto que funcionarios GNB desertaron de la dictadura de Maduro en el puente Internacional Simón Bolívar https://t.co/osm75mYY0a pic.twitter.com/Sh4NQj8VSD — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) February 23, 2019

В настоящее время, сообщает корреспондент «Новой», в приграничном колумбийском городе Кукута находятся самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, которому Верховный суд запретил выезжать из страны, президенты Колумбии Иван Дуке, Чили Себастьян Пиньера и Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Накануне в Кукуте прошел музыкальный фестиваль Venezuela Aid Live, организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном. По информации корреспондента «Новой», он был организован на 50 тысяч человек. Во время него звучали просьбы об открытии границы, был сбор денег на гуманитарную помощь. На концерте присутствовал Гуайдо, никаких заявлений он не делал.

Хуан Гуайдо на фестивале Venezuela Aid Live. Фото: Родольфо Чурион

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.