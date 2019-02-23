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Трамп получил две антипремии «Золотая малина»

Культура

 

Президент США Дональд Трамп получил две антипремии «Золотая малина», сообщает Reuters. 

Трамп стал лауреатом антинаграды как худший актер за роли в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Как отмечал CNN, в обоих картинах он сыграл самого себя. «Золотую малину» за худшую роль второго плана получила советник президента США Келлиэнн Конуэй, сыгравшая  в картине «Фаренгейт 11/9». 

Антипремия «Золотая малина» была учреждена в 1980 году и вручается за день до кинопремии «Оскар». 

Теги:
трамп, кино, em
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