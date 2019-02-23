Президент США Дональд Трамп получил две антипремии «Золотая малина», сообщает Reuters.

National emergency! How many Razzies will Donald Trump win this weekend? [POLL] https://t.co/HXM6ieZQFs via @goldderby — The Razzie® Awards (@RazzieAwards) February 22, 2019

Трамп стал лауреатом антинаграды как худший актер за роли в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Как отмечал CNN, в обоих картинах он сыграл самого себя. «Золотую малину» за худшую роль второго плана получила советник президента США Келлиэнн Конуэй, сыгравшая в картине «Фаренгейт 11/9».

Антипремия «Золотая малина» была учреждена в 1980 году и вручается за день до кинопремии «Оскар».