В Бурятии уволили сотрудницу полиции, пригласившую стриптизершу на корпоратив в отделении

В Бурятии уволили сотрудницу полиции, которая пригласила стриптизершу на корпоратив по случаю празднования 23 февраля, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В министерстве отметили, что старший дознаватель была уволена по результатам служебной проверки. В связи с произошедшим вынесли предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю управления по работе с личным составом МВД по Бурятии, начальнику управления МВД по городу Улан-Удэ, начальнику городского отдела полиции №2 и его заместителю.

«Медузa» со ссылкой на источник, знакомый с сотрудником отдела №2, сообщает, что ролик сняли 22 февраля. По его словам, на праздновании присутствовал «весь личный состав». Источник «Медузы» уточнил, что танцовщица не является сотрудницей отдела полиции. Вечером того же дня видеозапись была опубликована в паблике «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции».