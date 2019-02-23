Гуайдо объявил амнистию для венесуэльских военных, которые решат перейти границу
Елена Костюченкоспецкор
Cамопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил об амнистии для военных, которые решат перейти границу, передает корреспондент «Новой газеты».
Гуайдо отметил, что принял подобное решение, «учитывая исключительные обстоятельства, в которых находится республика».
«Добро пожаловать на правильную сторону истории. Что я скажу чависта (сторонникам действующего президента страны Николаса Мадуро – ред.) – у нас одна страна. Мы идем с миром», – сказал он.
Корреспондент «Новой» отмечает, что грузовики с гуманитарной помощью от США начали движение.
Хулио Борхес, предшественник Гуайдо на посту спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы, бежавший из страны в 2018 году, заявил, что «каждый военный, который откажется служить Мадуро и перейдет границу, будет встречен свободой».
Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. В страну планируется отправить 10 грузовиков с 600 тоннами гуманитарной помощи. Венесуэла объявила о развертывании своих военных сил на границе с Колумбией.
Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией. Как сообщил корреспондент «Новой», накануне в приграничном городе Санта-Элена-де-Уайрен местные жители пытались открыть границу для гуманитарной помощи. В результате произошедшего два человека были убиты, 22 человека получили ранения. До этого Венесуэла закрыла границы с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.
Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.