Гуайдо объявил амнистию для венесуэльских военных, которые решат перейти границу

Cамопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил об амнистии для военных, которые решат перейти границу, передает корреспондент «Новой газеты».

Гуайдо и президенты Колумбии, Чили и Парагвая рядом с границей Колумбии и Венесуэлы. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Гуайдо отметил, что принял подобное решение, «учитывая исключительные обстоятельства, в которых находится республика».

«Добро пожаловать на правильную сторону истории. Что я скажу чависта (сторонникам действующего президента страны Николаса Мадуро – ред.) – у нас одна страна. Мы идем с миром», – сказал он.

Корреспондент «Новой» отмечает, что грузовики с гуманитарной помощью от США начали движение.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Хулио Борхес, предшественник Гуайдо на посту спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы, бежавший из страны в 2018 году, заявил, что «каждый военный, который откажется служить Мадуро и перейдет границу, будет встречен свободой».

Хулио Борхес. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. В страну планируется отправить 10 грузовиков с 600 тоннами гуманитарной помощи. Венесуэла объявила о развертывании своих военных сил на границе с Колумбией.

Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией. Как сообщил корреспондент «Новой», накануне в приграничном городе Санта-Элена-де-Уайрен местные жители пытались открыть границу для гуманитарной помощи. В результате произошедшего два человека были убиты, 22 человека получили ранения. До этого Венесуэла закрыла границы с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.