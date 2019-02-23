Волонтер штаба Навального в Красноярске рассказал об отстранении от работы на Универсиаде

В Красноярске Глеба Марьясова, волонтера местного штаба политика Алексея Навального, отстранили от работы на Универсиаде, об этом он рассказал изданию «Сибирь.Реалии».

По словам Марьясова, он устроился работать в клининговую компанию, которая обслуживает спортивные объекты. Он рассказал, что в дирекции Универсиады его приняли и выдали аккредитацию.

Когда Марьясов уходил на обеденный перерыв 23 февраля, ему позвонили с неизвестного номера и попросили подойти на контрольно-пропускной пункт, где его ждали полицейский с собакой и два человека в штатском. Один из них попросил у Марьясова паспорт и аккредитацию.

«Он взял мой паспорт, сфотографировал его и вернул. А вот аккредитацию забрал и сказал, чтобы на объекте я больше не появлялся. И предупредил, чтоб я никому о случившемся не рассказывал, иначе он ко мне придет», — рассказал активист изданию.

«Сибирь.Реалии» отмечают, что неизвестные потребовали у охраннника, чтобы тот больше не пускал Марьясова на работу, а когда активист попробовал узнать, с чем связано произошедшее, ему якобы сказали: «Без объяснения причин». Один из мужчин после этого сказал, что он работает в службе безопасности. Марьясов предположил, что произошедшее связано с его работой в штабе Навального и поддержкой оппозиционного движения.

Издание отмечает, что в дирекции Универсиады отстранение активиста не прокомментировали.

Всемирная зимняя универсиада будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта. Ранее она ни разу не проходила ни в СССР, ни в России.