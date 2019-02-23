есть продолжение Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией

На границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения военных и демонстрантов, передает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Столкновения произошли в Уренье (приграничный венесуэльский город) и на мосту Симона Боливара. С венесуэльской стороны применили слезоточивый газ, около 30 человек ранены. Несколько полицейских перешли на сторону демонстрантов.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Со стороны Венесуэлы слышны выстрелы, по информации корреспондента «Новой», стреляют «коллективос» —проправительственные группы. «Нам нужна помощь, мы хотим пройти в свою страну», — сказала «Новой» местная жительница, находящаяся на границе.

Как отмечает корреспондент «Новой», на границе с Колумбией люди сели на грузовики с гуманитарной помощью. По крайней мере одна машина в настоящее время находится на мосту Боливара. Ранее люди на границе вели переговоры с полицией, чтобы грузовикам разрешили пройти, но они ни к чему не привели.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в своем твиттере, что на границе с Бразилией один из грузовиков с гуманитарной помощью въехал на территорию Венесуэлы. При этом The Guardian утверждает, что машина не преодолела блокаду, поставленную властями страны, но формально находится в Венесуэле. Телеканал Globo сообщает, что грузовик вернулся в Бразилию.

¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. В страну планируется отправить 10 грузовиков с 600 тоннами гуманитарной помощи. Ранее Венесуэла объявила о развертывании своих военных сил на границе.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией и с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.