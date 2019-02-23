На границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения
Елена Костюченкоспецкор
На границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения военных и демонстрантов, передает корреспондент «Новой газеты».
Столкновения произошли в Уренье (приграничный венесуэльский город) и на мосту Симона Боливара. С венесуэльской стороны применили слезоточивый газ, около 30 человек ранены. Несколько полицейских перешли на сторону демонстрантов.
Со стороны Венесуэлы слышны выстрелы, по информации корреспондента «Новой», стреляют «коллективос» —проправительственные группы. «Нам нужна помощь, мы хотим пройти в свою страну», — сказала «Новой» местная жительница, находящаяся на границе.
Как отмечает корреспондент «Новой», на границе с Колумбией люди сели на грузовики с гуманитарной помощью. По крайней мере одна машина в настоящее время находится на мосту Боливара. Ранее люди на границе вели переговоры с полицией, чтобы грузовикам разрешили пройти, но они ни к чему не привели.
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в своем твиттере, что на границе с Бразилией один из грузовиков с гуманитарной помощью въехал на территорию Венесуэлы. При этом The Guardian утверждает, что машина не преодолела блокаду, поставленную властями страны, но формально находится в Венесуэле. Телеканал Globo сообщает, что грузовик вернулся в Бразилию.
¡Atención Venezuela!— Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019
Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.
¡Esto es un gran logro, Venezuela!
¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria
Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. В страну планируется отправить 10 грузовиков с 600 тоннами гуманитарной помощи. Ранее Венесуэла объявила о развертывании своих военных сил на границе.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией и с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.
Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.