В Барнауле МВД решило проверить полицейских, забравших студента с занятий из-за участия в одиночных пикетах

В Барнауле МВД собирается провести проверку после того, как студента Алтайского государственного университета Виктора Дряхлова забрали с занятий для беседы о его участии в одиночных пикетах, сообщает агентство «Банкфакс».

Как рассказывал агентству руководитель крайкома комсомола Антон Арцибашев, 20 февраля полицейские пришли в один из корпусов АлтГУ и сказали, что студент должен проехать с ними для проведения беседы. Дряхлов не стал сопротивляться и поехал в отделение.

Полицейские разговаривали с ним об одиночных пикетах в транспорте с требованием вернуть льготы на проезд для малообеспеченных студентов. Арбибашев заявил, что в отделении у Дряхлова забрали телефон, сделали скриншоты в чате организаторов акции и пообещали провести беседу с активисткой Ксенией Идоловой.

После этого активист отмечал, что с ней хотели провести беседу сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). «Они сообщили ей, что хотят пообщаться, задать несколько вопросов. Видимо, по той же теме, что и с Виктором. Однако беседы у них не получилось ввиду отсутствия необходимых документов. Тогда сотрудники пообещали Ксении прийти позже, но пока не явились», — сказал Арцибашев.

Как сообщает «Политсиб.ру» начальник Управления МВД по Барнаулу Максим Гердт сказал, что Дряхловым заинтересовались сотрудники Центра «Э», но деталей раскрывать не стал.