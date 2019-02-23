Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Он сделал подобное заявление во время митинга в Каракасе, трансляция которого ведется в твиттере.

«Мы разрываем дипломатические отношения с Колумбией», — сказал он (цитата по ТАСС).

На границе Венесуэлы с Колумбией, передает корреспондент «Новой», продолжаются столкновения. Демонстранты кидают камни, пытаются использовать фейерверки и коктейли Молотова, но у них не получается. Мост Симона Боливара контролирует венесуэльская сторона, она продвигается все ближе. Много раненых, их точное число в настоящее время неизвестно.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Корреспондент «Новой» отмечает, что полиция применила слезоточивый газ. Позже начали использовать перцовые баллончики и резиновые пули. С венесуэльской стороны границы слышны выстрелы. Один солдат Национальной гвардии Венесуэлы сдался. Рядом с границей загорелся тростник.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Корреспондент «Новой» сообщает, что в пропускном пункте, где обычно проходит паспортный контроль, в настоящее время заседает Генштаб Колумбии, решающий вопрос о том, считать ли происходящее военной агрессией.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в своем твиттере, что на границе с Бразилией один из грузовиков с гуманитарной помощью въехал на территорию Венесуэлы. Позже телеканал Globo сообщил, что машина вернулась в Бразилию.

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. В страну планировалось отправить 10 грузовиков с 600 тоннами гуманитарной помощи. Ранее Венесуэла объявила о развертывании своих военных сил на границе.

До этого Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией и с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.