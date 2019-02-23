Скелетонистка Елена Никитина стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет Кубка мира

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла общий зачет Кубка мира, заключительный этап которого проходил в канадском Калгари.

Она стала первой скелетонисткой из России, выигравшей общий зачет Кубка мира. Как отмечает РИА Новости, Никитина в последнем старте заняла пятое место, что лишило шансов на победу в общем зачете немецкую спортсменку Тину Херманн.

Никитина набрала 1663 балла, опередив Херманн на 66 баллов. Третье место в общем зачете заняла представительница Канады Мирела Рахнева (1396 баллов). Россиянки Юлия Канакина (1152 баллов) и Рената Хузина (1048 баллов) заняли седьмое и десятое место соответственно.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года, двукратной чемпионкой Европы и двукратным призером чемпионата мира.