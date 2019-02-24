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В результате столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии пострадали несколько сотен человек. Есть погибшие

Политика

 

Не менее двух человек погибли и 300 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и военными на границе между Венесуэлой и Колумбией, сообщает Sky News, такие же данные приводит Associated Press. 

Столкновения произошли из-за того, что венесуэльская сторона отказалась пропустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. Sky News отмечает, что полиция применила слезоточивый газ. 

Руководитель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро ранее заявлял о 285 раненных во время столкновений, передавал телеканал VPI TV. Как отмечает РИА Новости, Альмагро говорил, что-за из-за произошедшего на границах Венесуэлы с Бразилией и Колумбией пострадали 335 человек. Агентство приводит данные НПО «Уголовный форум», по данным которой на бразильской границе были убиты четыре человека. 

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Как сообщал корреспондент «Новой», на границе были сожжены некоторые грузовики с гуманитарной помощью. 

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Накануне самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в своем твиттере, что на границе с Бразилией один из грузовиков с гуманитарной помощью въехал на территорию Венесуэлы. Позже телеканал Globo сообщил, что машина вернулась в Бразилию. 

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. До этого Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией и с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре. 

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия поддержала правительство Мадуро.

Теги:
гуманитарная помощь, бразилия, колумбия, венесуэла, столкновения, em
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