В результате столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии пострадали несколько сотен человек. Есть погибшие

Не менее двух человек погибли и 300 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и военными на границе между Венесуэлой и Колумбией, сообщает Sky News, такие же данные приводит Associated Press.

Столкновения произошли из-за того, что венесуэльская сторона отказалась пропустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. Sky News отмечает, что полиция применила слезоточивый газ.

Руководитель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро ранее заявлял о 285 раненных во время столкновений, передавал телеканал VPI TV. Как отмечает РИА Новости, Альмагро говорил, что-за из-за произошедшего на границах Венесуэлы с Бразилией и Колумбией пострадали 335 человек. Агентство приводит данные НПО «Уголовный форум», по данным которой на бразильской границе были убиты четыре человека.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Как сообщал корреспондент «Новой», на границе были сожжены некоторые грузовики с гуманитарной помощью.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Накануне самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в своем твиттере, что на границе с Бразилией один из грузовиков с гуманитарной помощью въехал на территорию Венесуэлы. Позже телеканал Globo сообщил, что машина вернулась в Бразилию.

Власти Венесуэлы решили частично закрыть границу с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США 23 февраля. До этого Мадуро заявлял о закрытии границы с Бразилией и с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия поддержала правительство Мадуро.