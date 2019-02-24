Пассажиры в российских аэропортах смогут садиться в самолет по электронным посадочным талонам

В аэропортах России пассажиры смогут садиться в самолет по электронным посадочным талонам, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса, вступивший в силу 24 февраля.

Как отмечает агентство, при онлайн-регистрации пассажиры смогут получить электронные посадочные талоны, о возможности их использования авиакомпании должны информировать своих клиентов. Также талоны можно будет получить на стойке регистрации и самостоятельно распечатать в аэропортах.

В пресс-службе московского аэропорта Шереметьево РИА Новости сказали, что технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Представитель другого столичного аэропорта Домодедово сообщил агентству, что на выходах на посадку в едином терминале есть автоматизированные турникеты (eGate) и пассажиры могут сами пройти на посадку или в предполетную зону.

РИА Новости рассказали, что применять электронные посадочные готовы и в аэропорте Сочи, в Уфе сообщили, что данный сервис уже используется. В калининградском аэропорту Храброво и петербургском Пулково сказали, что пока такой сервис не применяется.

Минтранс разрешил авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных в 2017 году. Тогда говорилось, что посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком «в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель», указываемый пассажиром при бронировании билета.