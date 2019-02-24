Адвокат семьи Немцова заявила о бездействии следователей при расследовании его убийства

Семья политика Бориса Немцова считает, что следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков его убийства, сообщила Интерфаксу адвокат Ольга Михайлова, которая представляет интересы его дочери Жанны.

«Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания», — заявила Михайлова, отметив, что потерпевшие не смогли добиться от следствия сведений о ходе расследования.

По словам адвоката, им не известно ничего о проведении каких-либо следственных действий. «У нас есть право это знать, мы заявляли ходатайство, но из ответа следует, что никаких экспертиз, ничего больше не проводилось», — сказала Михайлова.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.

24 февраля в ряде городов России пройдут марши памяти политика. Мэрии Москвы и Петербурга акцию согласовали. Однако в Горно-Алтайске акцию отказались согласовать из-за находящегося рядом с площадкой перинатального центра, в Архангельске власти решили провести у Соловецкого камня, где планировалась акция, лыжные соревнования. Администрация Кирова также отказала в проведении марша.