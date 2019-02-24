Полицейский из Благовещенска потребовал за закрытие дела 110 тыс. рублей

В Амурской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК) против полицейского из Благовещенска, который обещал прекратить уголовное дело в обмен на взятку. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый, зная о ДТП, произошедшем 23 января 2019 года, сказал владельцу одной из машин, что после произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейский сообщил, что он может посодействовать его прекращению. Взамен пострадавшие должны ему передать автомобиль или 110 тысяч рублей.

Полицейского задержали 22 февраля при передаче денежных средств. В настоящее время он находится под стражей.