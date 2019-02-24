В Петербурге в результате наезда внедорожника на пешеходов погибли два человека

В Петербурге на Невском проспекте внедорожник сбил пешеходов. В результате произошедшего два человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу управления ГИБДД.

Согласно предварительной информации, в 00:29 24 февраля водитель BMW Х6, выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

«В результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сказали Интерфаксу в управлении ГИБДД.

Как сообщает «Фонтанка», на 30-летнего водителя внедорожника на последние два года составили 55 протоколов за разные нарушения правил дорожного движения. По информации издания, на освидетельствовании он заявил, что во время езды по Невскому отключился, а перед этим подышал «веселящим газом». «Фонтанка» утверждает, что в результате аварии два человека погибли и четверо пострадали, один из погибших — гражданин США.