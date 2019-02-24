В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
«Новая газета»редакция
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14:28 «ОВД-Инфо» сообщает о задержании участника марша в Москве Тимофея Петрушенко. Он рассказал, что принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием о Владимире Путине, но оставил его в камере хранения. После того, как активист положил плакат и подошел к рамкам у входа на акцию, его задержала полиция. Петрушенко привезли в отдел полиции по Тверскому району.
15:48 По данным «Белого счетчика», марш памяти Бориса Немцова в Москве посетили 10,8 тысячи человек. В МВД Интерфаксу сообщили о шести тысячах участников акции.
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. По информации «Белого счетчика» на 13:50 мск, в нем участвуют 6,1 тысячи человек. «Новая газета» ведет прямой эфир на YouTube.
Власти Москвы акцию согласовали. Планируется, что шествие пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова. Корреспонент «Новой» сообщает, что участники акции скандируют: «Россия будет свободной!», «Наше имя Борис Немцов», «Борис Немцов в каждом из нас!», «Герои не умирают!», «Свободу политзаключенным!».
На акции в Москве присутствуют колонна «Обмен всех на всех», участники марша с флагами «Бессрочка» (участники «Бессрочного протеста»), члены партии «Яблоко» и движения «Солидарность», а также сторонники политика Алексея Навального, сообщает корреспондент «Новой».
Также есть колонна с черным баннером «Каждого припомним», в ней люди стоят с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.
На марше присутствуют, в частности, политик Михаил Касьянов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и ее лидер Григорий Явлинский, политики Дмитрий и Геннадий Гудковы, глава предвыборного штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац, член движения «Солидарность» Илья Яшин и другие.
Организаторами марша выступили представители «Солидарности», «Парнаса», «Яблока», Фонда борьбы с коррупцией, «Партии Перемен», «Либертарианской партии», «Партии 5 декабря» и правозащитного центра «Мемориал».
Акция памяти Бориса Немцова проходит и в Петербурге. По данным «МБХ-медиа», в ней участвуют около тысячи человек.
Издание сообщает, что в Астрахани члены партии ПАРНАС проводят одиночные пикеты в память о Борисе Немцове. «Пока все спокойно, но с утра Центр „Э“ звонил, я не взял трубку», — рассказал изданию активист партии Михаил Долиев.
161.ru сообщает, что в акции памяти Бориса Немцова в Ростове-на-Дону приняли участие несколько десятков человек. На мероприятие пришли представители разных партий и организаций, в частности, «Яблока» и «Солидарности».
Марш согласовали также в Петербурге. В Горно-Алтайске акцию отказались согласовать из-за находящегося рядом с площадкой перинатального центра, в Архангельске власти решили провести у Соловецкого камня, где планировалась акция, лыжные соревнования. Администрация Кирова также отказала в проведении марша.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.