В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

обновление 14:28 «ОВД-Инфо» сообщает о задержании участника марша в Москве Тимофея Петрушенко. Он рассказал, что принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием о Владимире Путине, но оставил его в камере хранения. После того, как активист положил плакат и подошел к рамкам у входа на акцию, его задержала полиция. Петрушенко привезли в отдел полиции по Тверскому району. 15:48 По данным «Белого счетчика», марш памяти Бориса Немцова в Москве посетили 10,8 тысячи человек. В МВД Интерфаксу сообщили о шести тысячах участников акции.

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова. По информации «Белого счетчика» на 13:50 мск, в нем участвуют 6,1 тысячи человек. «Новая газета» ведет прямой эфир на YouTube.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Власти Москвы акцию согласовали. Планируется, что шествие пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова. Корреспонент «Новой» сообщает, что участники акции скандируют: «Россия будет свободной!», «Наше имя Борис Немцов», «Борис Немцов в каждом из нас!», «Герои не умирают!», «Свободу политзаключенным!».

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На акции в Москве присутствуют колонна «Обмен всех на всех», участники марша с флагами «Бессрочка» (участники «Бессрочного протеста»), члены партии «Яблоко» и движения «Солидарность», а также сторонники политика Алексея Навального, сообщает корреспондент «Новой».

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Также есть колонна с черным баннером «Каждого припомним», в ней люди стоят с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фото: Татьяна Васильчук / «Новая газета»

На марше присутствуют, в частности, политик Михаил Касьянов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и ее лидер Григорий Явлинский, политики Дмитрий и Геннадий Гудковы, глава предвыборного штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац, член движения «Солидарность» Илья Яшин и другие.

Илья Яшин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Организаторами марша выступили представители «Солидарности», «Парнаса», «Яблока», Фонда борьбы с коррупцией, «Партии Перемен», «Либертарианской партии», «Партии 5 декабря» и правозащитного центра «Мемориал».

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Акция памяти Бориса Немцова проходит и в Петербурге. По данным «МБХ-медиа», в ней участвуют около тысячи человек.

Издание сообщает, что в Астрахани члены партии ПАРНАС проводят одиночные пикеты в память о Борисе Немцове. «Пока все спокойно, но с утра Центр „Э“ звонил, я не взял трубку», — рассказал изданию активист партии Михаил Долиев.

161.ru сообщает, что в акции памяти Бориса Немцова в Ростове-на-Дону приняли участие несколько десятков человек. На мероприятие пришли представители разных партий и организаций, в частности, «Яблока» и «Солидарности».

Марш согласовали также в Петербурге. В Горно-Алтайске акцию отказались согласовать из-за находящегося рядом с площадкой перинатального центра, в Архангельске власти решили провести у Соловецкого камня, где планировалась акция, лыжные соревнования. Администрация Кирова также отказала в проведении марша.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.