Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ в Австрии

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в командном спринте на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

СЕРЕБРО 🥈 Александр Большунов и Глеб Ретивых уступают в командном спринте лишь норвежцам. Парни — молодцы 👏



🥇 Норвегия

🥈 Россия

🥉 Италияhttps://t.co/NwmkCfANZt pic.twitter.com/C46t4WUuu1 — Чемпионат (@championat) February 24, 2019

Как отмечает «Чемпионат», золото завоевала норвежская команда в составе Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клэбо. Они завершили дистанцию за 18 минут 49,86 секунды. Россияне отстали от них на 1,88 секунды. Бронзу завоевали спортсмены из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+4,03 секунды).

Накануне Большунов завоевал серебро в скиатлоне на 30 км. Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.