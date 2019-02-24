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Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ЧМ в Австрии

Спорт

 

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в командном спринте на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. 

Как отмечает «Чемпионат», золото завоевала норвежская команда в составе Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клэбо. Они завершили дистанцию за 18 минут 49,86 секунды. Россияне отстали от них на 1,88 секунды. Бронзу завоевали спортсмены из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+4,03 секунды). 

Накануне Большунов завоевал серебро в скиатлоне на 30 км. Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км. 

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта. 

Теги:
em, чемпионат мира, лыжи
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