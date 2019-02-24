Верховный шаман осудил сожжение пяти верблюдов в Иркутской области для «укрепления России»

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сказал, что он не разрешал жертвоприношение верблюдов в Иркутской области, о котором ранее сообщали СМИ, передает ТАСС.

«Мне не сообщили, это инициатива шамана из Ангарска, Артура Цыбикова. Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», — заявил он агентству.

По словам верховного шамана, традиция запрещает принесение в жертву верблюдов. Кара-оол Допчун-оол сказал, что забой жертвенных животных непосредственно перед обрядом запрещен: «Вообще нельзя живых убивать перед обрядами».

Верховный шаман добавил, что полицейские не обращались к нему в связи с произошедшим, но по ему мнению, сожжение верблюдов является уголовно наказуемым действием. «Такая статья есть у нас в России — жестокое обращение с животными. Сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм», — сказал Кара-оол Допчун-оол ТАСС.

Напомним, в начале февраля была опубликована видеозапись с сожжением шаманами в Иркутской области пяти верблюдов. Позже заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков рассказал о причинах совершения обряда.

«Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства, нашей страны», — сказал он, уточнив в разговоре с «Коммерсантом», что обряд прошел 27 января.

После произошедшего прокуратура начала проверку.