В хабаровском роддоме женщина родила ребенка без помощи медработников. СК проводит проверку

Управление Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю начало проверку после того, как женщина в роддоме без помощи медицинских работников родила ребенка. Об этом говорится на сайте ведомства.

Во время проверки было установлено, что 6 февраля жительницу Хабаровска доставили в городской роддом №2. Ее определили в предродовую палату, где она самостоятельно родила ребенка.

Как утверждал telegram-канал Mash, когда у 35-летней Марии начались схватки, никто из медработников не пришел в предродовую палату.

«Одна в пустой палате: от боли она скатывается с койки, младенец оказывается на полу. На крик новорожденной девочки прибегает акушерка. Мария без сил, но ее просят дойти до кресла в соседнем зале (самой). Извинения за этот ужас последуют только после заявления в полицию», — сообщал Mash, добавив, что во время произошедшего «за стеной был врач, который все слышал, но был занят на операции».

В СК отметили, что проверку начали по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По информации ведомства, в настоящее время здоровью ребенка и женщины ничего не угрожает, их выписали из родильного отделения в удовлетворительном состоянии.