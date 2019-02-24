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Российские саночники заняли первые два места в общем зачете Кубка мира

Спорт

 

Российский саночник Семен Павличенко выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту, последний этап которого прошел в Сочи. Роман Репилов занял второе место.  

«Чемпионат» сообщает, что Павличенко набрал 788 баллов, Репилов – 718 баллов. Третьим стал немецкий спортсмен Феликс Лох (685 баллов). Россияне Максим Аравин, Александр Горбацевич и Степан Федоров заняли 11-е, 13-е и 23-е места соответственно.    

Ранее Павличенко дважды становился чемпионом мира и пять раз выигрывал чемпионаты Европы.  

В эстафетном зачете Кубка мира, сообщает РИА Новости, российская сборная заняла второе место. Первыми стали саночники из Германии, третьими – из Латвии. 

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