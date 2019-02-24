Российские саночники заняли первые два места в общем зачете Кубка мира

Российский саночник Семен Павличенко выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту, последний этап которого прошел в Сочи. Роман Репилов занял второе место.

Семён Павличенко выиграл общий зачёт Кубка мира по санному спорту 👏https://t.co/2q0ZpEHDW7 pic.twitter.com/IJt39Q5p4S — Чемпионат (@championat) February 24, 2019

«Чемпионат» сообщает, что Павличенко набрал 788 баллов, Репилов – 718 баллов. Третьим стал немецкий спортсмен Феликс Лох (685 баллов). Россияне Максим Аравин, Александр Горбацевич и Степан Федоров заняли 11-е, 13-е и 23-е места соответственно.

Ранее Павличенко дважды становился чемпионом мира и пять раз выигрывал чемпионаты Европы.

В эстафетном зачете Кубка мира, сообщает РИА Новости, российская сборная заняла второе место. Первыми стали саночники из Германии, третьими – из Латвии.