«Зеленая книга» получила главный приз кинопремии «Оскар»

Картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли стала лауреатом в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Лауреатом в номинации «Лучший актер» стал Рами Малек за роль в фильме «Богемская рапсодия». Награду за лучшую женскую роль получила Оливия Колман за кинокартину «Фаворитка». Лучшим режиссером по версии жюри «Оскара» стал Альфонсо Куарон. Он получил награду за фильм «Рома».

«Зеленая книга» также стала обладателем «Оскара» за лучший оригинальный сценарий, а Махершала Али получил приз за лучшую роль второго плана в этой кинокартине.

Ранее «Зеленая книга» стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и приза Гильдии продюсеров США как лучший фильм 2018 года.

91-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анжделесе. Как сообщал телеканал ABC News, она впервые за 30 лет прошла без ведущего.