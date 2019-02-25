«Левада-центр»: почти 70% россиян считают взятки чиновников и их аресты проявлением разложения власти

68% россиян считают аресты чиновников и получение ими взяток проявлением всеобщей коррумпированности власти и ее разложения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Почти четверть респондентов (22%) считают аресты и взятки чиновников нетипичными явлениями для России, 10% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля 25% респондентов «Левада-центра» назвали проявлением борьбы с коррупцией в государственном аппарате. 31% опрошенных заявили, что произошедшее является борьбой за передел сфер влияния между чиновниками.

Исследование «Левада-центра» проводилось с 15 по 20 февраля, в нем приняли участие 1600 человек.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», задержали 30 января. Первого обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастности к двум убийствам. В тот же день его арестовали на два месяца.

Арашукову-старшему предъявили обвинения в создании преступного сообщества и хищении природного газа (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). 31 января суд арестовал Арашукова-старшего на два месяца. Вместе с ним по делу арестованы пять человек, связанных с отделениями «Газпром межрегионгаза», еще двоих объявили в розыск.