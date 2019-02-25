Член ОП сообщил об отстранении начальника колонии, где находился Цеповяз. Во ФСИН это отрицают

Начальника колонии №3 в Амурской области, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз из «банды Цапков», отстранили от должности. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Дмитрий Носов, говорится на сайте ОП.

«Как Цеповяз попал на условия облегченного режима — непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие, я думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Носов во время проверки.

Носов заявил, что колония, где находился Цеповяз, является среднестатистической и «находится на определенном удалении от административного центра». Член ОП сказал, что он «встречал и гораздо лучшие условия».

При этом в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Интерфаксу сказали, что официально начальник колонии находится в отпуске и не знают, кто дезинформировал Носова.

Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали фотографию Цеповяза, на которой он ест деликатесы: шашлыки, крабов и икру, а также пользуется смартфоном. После этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий против неназванных сотрудников ИК-3 было возбуждено в ноябре 2018 года.

Подлинность этих фото подтвердили в управлении ФСИН по Амурской области: в ведомстве заявили, что они были сделаны в 2015 году.

В декабре прошлого года СМИ распространили видео, на котором Цеповяз отдыхает в комнате с телевизором и пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что оно было сделано не в его камере, а в «комнате психологической разгрузки». В том же месяце к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника управления регионального ФСИН и еще нескольких сотрудников колонии.