Социалистическая партия стала лидером на парламентских выборах в Молдове

В Молдове на парламентских выборах после подсчета 97,85% голосов лидирует Социалистическая партия (PSRM), она набирает 31,37% голосов. Данные голосования опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).

На втором месте находится блок ACUM, за который проголосовали 26,17% избирателей, на третьем – Демократическая партия Молдовы (23,98%). В парламент проходит также партия «Шор» с 8,46% голосов.

Всего в голосовании участвовали 15 партий, но 11 из них не преодолели избирательный барьер. Явка на парламентских выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,22%.

Парламентские выборы в Молдове прошли накануне.