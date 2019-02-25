Глава ГИБДД рассказал о возможном введении электронных водительских прав в 2020 году

Водительские права в электронном виде могут появиться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — рассказал он.

По словам Черникова, в 2020 году водители смогут не носить с собой водительское удостоверение, страховку и свидетельство о регистрации автомобиля и предъявлять их в электронном виде. Он добавил, что с помощью нововведения можно будет бороться со случаями использования одних прав внешне похожими водителями и с поддельными документами.

В прошлом году сообщалось, что в правительстве обсуждают создание мобильного приложения, в котором россияне смогут хранить паспортные данные и водительские права. Вице-премьер Максим Акимов говорил, что речь идет о ситуациях, когда нужно предъявить паспорт для совершения различных юридически значимых операций.