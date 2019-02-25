«Коммерсант»: из законопроекта о «суверенном интернете» хотят исключить требование о создании национальной системы доменов

Из законопроекта о «суверенном интернете», который предпологает создание автономного сегмента российского интернета, могут убрать требование о создании системы доменных имен на базе Роскомнадзора, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой документа ко второму чтению.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин подтвердил изданию, что такой обсуждение в настоящее время идет и напомнил о существовании в России запасного реестра доменных имен.

Инициативу по созданию новой национальной системы раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Как отмечает «Коммерсант», в организации указывали, что она уже существует, а Координационный центр и Технический центр интернета, которые поддерживают ее работу, находятся под контролем государства.

Идею о создании новой национальной системы доменных имен раскритиковали в Минюсте и Минфине, сообщает издание со ссылкой на постановление о создании Центра мониторинга. При этом создание центра не вызвало разногласий, он должен появиться к 1 июля 2019 года. Контролировать его будет Роскомнадзор.

Читайте также Против закона о суверенном интернете на заседании Госдумы внезапно выступили однопартийцы одного из его соавторов

Депутаты Госдумы 12 февраля приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Законопроектом предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Сначала сообщалось, что на реализацию законопроекта не понадобится дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.