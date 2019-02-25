Приморский суд отказался отправить под домашний арест родителя, наказавшего пятиклассника за издевательства над детьми

Шкотовский районный суд в городе Большой Камень (Приморский край) отказался отправить под домашний арест одного из родителей, который окунул пятиклассника головой в унитаз за издевательства над другими детьми. Об этом Интерфаксу сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте, суд отказал в этой мере», — заявили в пресс-службе СК. В ведомстве добавили, что следствие не намерено ходатайствовать об избрании другой меры пресечения.

Родителя одного из учеников школы №2 в Большом Камне задержали после того, как он вместе с другими взрослыми отвел 12-летнего школьника в мужской туалет и окунул головой в унитаз. Следователи возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК). После этого инцидента директора школы и классного руководителя пятиклассников отстранили от работы.

Как сообщало издание PrimaMedia, проблемный пятиклассник растет без родителей, его воспитывает одна бабушка. Мальчик состоит на учете в полиции. По словам родителей, однажды он пришел в школу с ножом и ранил девочку, которую госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. Родители неоднократно жаловались на его поведение, однако администрация школы не предпринимали никаких действий.