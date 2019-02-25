Интерфакс: в Москве эвакуировали здания судов и ТЭЦ из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали здания судов и ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль) из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Волна “минирований” началась около 10:00. К 11:00 поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва пяти зданий московских судов и 14 городских ТЭЦ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированы более тысячи человек.

Как передает агентство «Москва», в связи с угрозой взрыва эвакуировали Гагаринский, Преображенский и Коптевский районные суды, а также все корпуса Мосгорсуда.

Массовые эвакуации из-за сообщений о минировании социальных и административных учреждений начались в конце января 2019 года. Анонимные звонки и сообщения начали поступать в городах Сибири и на Дальнем Востоке, позднее — в центральных регионах России. Информация об угрозе взрыва нигде не подтвердилась.