Общественницу из Красноярска оштрафовали на 170 тысяч рублей за нападение на полицейского на митинге «Он нам не царь»

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал общественную активистку Наталию Подоляк за применение насилия к полицейскому на митинге «Он нам не царь» (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

Подоляк назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, еще 20 тысяч рублей — в качестве морального ущерба, причиненного полицейскому Данилову.

Как передает «Проспект мира», общественница намерена подавать апелляцию, она назвала «неподъемной» к выплате назначенную сумму.

По версии следствия, Подоляк ударила полицейского по голени и причинила ему «физическую боль», когда тот исполнял «свои должностные обязанности».

Сама активистка поясняла, что ударила силовика, когда пыталась подойти к подростку, которому стало плохо во время задержаний.

5 мая 2018 года во время приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина акции «Он нам не царь», которая прошла в 27 городах России, было задержано более 1600 человек, из них 35 — в Красноярске.