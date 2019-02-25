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Общественницу из Красноярска оштрафовали на 170 тысяч рублей за нападение на полицейского на митинге «Он нам не царь»

Общество

 

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал общественную активистку Наталию Подоляк за применение насилия к полицейскому на митинге «Он нам не царь» (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

 

Подоляк назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, еще 20 тысяч рублей — в качестве морального ущерба, причиненного полицейскому Данилову.

Как передает «Проспект мира», общественница намерена подавать апелляцию, она назвала «неподъемной» к выплате назначенную сумму.

По версии следствия, Подоляк ударила полицейского по голени и причинила ему «физическую боль», когда тот исполнял «свои должностные обязанности».

Сама активистка поясняла, что ударила силовика, когда пыталась подойти к подростку, которому стало плохо во время задержаний.

5 мая 2018 года во время приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина акции «Он нам не царь», которая прошла в 27 городах России, было задержано более 1600 человек, из них 35 — в Красноярске.

Теги:
митинги, штрафы, красноярск, ek
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