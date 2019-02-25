Суд отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина при пересмотре иска прокуратуры

Октябрьский районный суд Новосибирска при повторном рассмотрении иска прокуратуры отказался признать экстремистской картину художника Васи Ложкина (настоящее имя Алексей Куделин). Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В удовлетворении административного искового заявления прокурора Октябрьского района Новосибирска отказать», — заявила судья Евгения Шевелева. Решение может быть обжаловано в областном суде.

На заседании эксперты посчитали, что полотно содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», однако не возбуждает ненависть к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».

На картине «Великая прекрасная Россия» изображена географическая карта, на которой располагается Россия в окружении стран, изображенных с националистическими оскорблениями.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал полотно экстремистским, однако впоследствии отменил это решение и направил дело на пересмотр.

Против признания картины экстремистской выступал Совет по правам человека при президента России, который заявлял, что суд не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер» полотна.