ФСИН по Амурской области сообщила об увольнении начальника колонии, где отбывал наказание Цеповяз

Начальник исправительной колонии №3 в Амурской области Александр Радьков, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз из «банды Цапков», уволен. Эту информацию Интерфаксу подтвердили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве сообщили, что в данный момент он находится в отпуске «с последующим увольнением». Ранее уже сообщалось о его отстранении от должности после прокурорской проверки, однако тогда ФСИН опровергала эту информацию.

В прошлом году в интернете были опубликованы фотографии Цеповяза, сделанные в 2015 году, на которых заключенный ест деликатесы: шашлыки, крабы и икру, а также пользуется смартфоном. Подлинность изображений подтвердили во ФСИН по Амурской области.

Позднее СМИ распространили видео, на котором Цеповяз отдыхает в комнате с телевизором и также пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что оно было сделано не в его камере, а в «комнате психологической разгрузки».

В ноябре 2018 года против сотрудников ИК-3 было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Позднее прокуратура возбудила еще одно дело по аналогичной статье за то, что администрация колонии разрешала свидания с заключенными, которые не фиксировались в карточках учета и личных делах, а также «принимала в дар» ульи для использования на пасеке.

В феврале 2019 года адвокат Цеповяза Роман Боков рассказывал, что заключенного перевели из амурской колонии в СИЗО в Хабаровске на время проведения следственных действий.