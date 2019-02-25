Агентство «Москва»: в столице избили и ограбили главу хабаровского управления ФСБ

В Москве неизвестный избил и ограбили главу отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Хабаровске, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, 24 февраля к 41-летнему жителю Хабаровска на Солянском проезде подошел незнакомый человек, ударил его по лицу и убежал.

После этого к пострадавшему подошли два человека, предложившие помощь. «После их ухода мужчина обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ России», — заявил собеседник агентства.

Как пишет «Москва», в полиции возбудили уголовное дело о краже, в данный момент устанавливается личность подозреваемого. По данным телеканала РЕН, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.