Сотрудники Центра «Э» в Москве задержали активистку «Ассоциации народного сопротивления»

В Москве задержали активистку «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Анастасию Зиновкину. Об этом «Новой газете» рассказал активист Дмитрий Карасев.

По его словам, девушку везут в отдел полиции «Сокольники».

Ранее днем домой к активистке пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Зиновкина вышла к полицейским добровольно после того, как они начали ломать дверь, сообщили ее соратники.

Поводом для задержания, по предположению активистов, могла стать акция «За свободный интернет», которую члены АНС провели в районе метро «Сокольники» 15 февраля. За участие в мероприятии ранее на 20 суток арестовали другого активиста движения Александра Буимова (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).