«Би-би-си»: «Роснефтегаз» выделит 120 млрд рублей на строительство четырех культурных проектов

Государственная компания «Роснефтегаз» профинансирует четыре «культурных кластера» стоимостью не менее 120 млрд рублей во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, узнала Русская служба «Би-би-си».

По словам собеседника издания, «Роснефтегаз» был выбран в качестве источника финансирования, чтобы не тратить напрямую бюджетные деньги на дорогостоящий проект в условиях кризиса.

Руководить строительством проектов будет компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которого называют другом президента России Владимира Путина, утверждает «Би-би-си». По информации издания, руководство «Роснефтегаза» было недовольно, что подряд отдали этой фирме.

Деньги госкомпании будут перечисляться в специально созданный фонд «Национальное культурное наследие», сообщили два собеседника «Би-би-си». Он будет вести технический надзор и контролировать расходование средств.

Фонд был учрежден Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром в мае прошлого года. Его руководитель — бывший замминистра строительства и вице-президент госкорпорации «Олимпстрой» Хамит Мавлияров.

По словам депутата Государственной думы Александра Шолохова, музейное сообщество негативно оценило идею создания культурных комплексов из-за непрозрачности процедуры реализации проекта.

Пресс-служба «Роснефти», которая дает комментарии от имени «Роснефтегаза», и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответили на запрос «Би-би-си».

Читайте также Послание Путина Федеральному собранию образца 2019 года: как это было

Четыре культурных комплекса должны стать региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра и заработать не позднее 2023 года, говорил Путин во время послания Федеральному собранию 20 февраля.

По его словам, они являются частью национального проекта «Культура» (общий бюджет — 113 млрд рублей), однако в его паспорте не числятся расходы на строительство комплексов во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове. «То есть, фактически, президентский проект — это неформальная часть нацпроекта», — утверждает «Би-би-си».