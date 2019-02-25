Сотрудникам Парка Горького подарили эротический танец на 23 февраля. Администрация начала расследование

Администрация московского Парка Горького начала проверку после публикации видео, на котором девушки танцуют на корпоративе в стиле стрип-пластика.

«Администрация Парка Горького проводит служебное расследование и разбирается в сложившейся ситуации. По его итогам будут приняты меры, в том числе в отношении ряда сотрудников», — сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Видеоролик был опубликован в телеграм-канале «Психо Daily». Как утверждалось, танец стал подарком для сотрудников Парка Горького на День защитника Отечества.

По информации The Village, видео с танцем опубликовал в инстаграме бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин. «Серебряный дождь» со ссылкой на источник передает, что выступление было заранее согласовано с руководством парка.

В 2019 году временным директором «Мосгорпарка» стал Вячеслав Дунаев. Прошлого главу Парка Горького Марину Люльчук уволили после крушения пешеходного моста на каток в ночь на 1 января. В результате инцидента пострадали не менее 13 человек.