Bloomberg: Путин поддержал расследование против основателя Baring Vostok Майкла Калви

Президент России Владимир Путин поддержал расследование против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.

По мнению президента, ущерб, который якобы был нанесен хищением 2,5 млрд рублей, нельзя игнорировать. Об этом Путин заявил на закрытом заседании на прошлой неделе.

Официально арест Калви глава государства не комментировал. Высказаться по поводу данной ситуации отказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ряд бизнес-ассоциаций, а также глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступили в его защиту.

По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Калви свою вину отрицает вину.

20 февраля во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что российский бизнес не должен «постоянно ходить под статьей» и чувствовать риск уголовного преследования. Он предложил создать цифровую платформу, где предприниматели могли бы рассказывать о своих «притеснениях». После этого Следственный комитет открыл «горячую линию» для приема сообщений о давлении на бизнес.