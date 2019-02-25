Минобороны: Россия безвозмездно передала Таджикистану военную продукцию на 9 млн долларов

Россия безвозмездно передала Таджикистану продукцию военного назначения на сумму более 9 млн долларов (около 603 млн рублей), сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России.

Как рассказали в ведомстве, поставленное оборудование включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также для выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО).

«Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности», — говорится в пресс-релизе.

Таджикистан не единственная страна, с которой Россия сотрудничает в области поставок военного вооружения. Так, контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 млрд долларов подписан с Турцией в июле 2018 года.

В прошлом году власти также договорились о поставке российских истребителей в Китай и Индонезию. В ноябре Россия выиграла тендер на поставку в Индию средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 млрд долларов.