Варламов и Кац запустили «Штаб преображения Петербурга». Они предлагают остановить «урбанистическое изнасилование» города

Основатели фонда «Городские проекты» Илья Варламов и Максим Кац открыли виртуальный «Штаб преображения Петербурга». Об этом сам Варламов сообщил в своем блоге 25 февраля.

Как следует из описания проекта, его создатели планируют совместно с петербургскими специалистами разрабатывать и публиковать программу улучшения городской среды — как на конкретных улицах, так и во всем городе. «...Который год он (Петербург. — Ред.) переживает политическое и урбанистическое изнасилование, – говорится на странице «Штаба». – Используя нечестные выборы, руководить городом ставят людей, которые некомпетентны и не заинтересованы в том, чтобы он становился лучше».

Сейчас на сайте представлены три проекта: по «преображению» Казанского сада, Конюшенной площади и сквера Земцова. «Эти объекты посещают десятки тысяч человек, — пояснил «Новой» Максим Кац. – Проблемы там похожие: все запарковано, где-то нет нужной инфраструктуры для общественных пространств, где-то нет деревьев, лавочек».

«Штаб преображения Петербурга» — часть кампании по муниципальным выборам в городе на Неве, в которой Максим Кац принимает активное участие с осени 2018 года. Ранее политик запустил проект по выдвижению в муниципальные депутаты, аналогичный тому, что действовал на выборах в Москве.

В разговоре с «Новой» Кац отметил, что планирует сделать преображение Петербурга главной темой грядущих выборов. «Я надеюсь, что изберутся муниципальные депутаты, которые будут на протяжение всего своего срока полномочий требовать осуществить эти проекты, — пояснил он. — Ну а мы будем как сейчас, так и потом (после выборов. — Ред.). писать письма в Администрацию, создавать общественные запросы на такие изменения».