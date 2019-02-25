СК завел уголовное дело на курганского полицейского, ударившего пенсионера из-за замечания о громкой музыке

Следственный комитет по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении действующего сотрудника УМВД за то, что он ударил 69-летнего пенсионера по голове. Сейчас пенсионер находится в коме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Причиной инцидента стал шум и громкая музыка в квартире полицейского, беспокоившие жильцов подъезда в ночное время. В ходе конфликта сотрудник полиции нанес 69-летнему мужчине удар в область головы, в результате которого потерпевший упал с лестничного марша, ударившись головой о бетонные ступеньки», — говорится в сообщении СК.

Полицейского задержали, готовится ходатайство о его заключении под стражу. Дело против него возбуждено по п.«д» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Курганской области, к руководителям сотрудника полиции будут применят дисциплинарное наказание.