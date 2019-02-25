Умер сооснователь НТВ Игорь Малашенко

В Испании умер политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко. Ему было 64 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Смерть Малашенко подтвердили также три источника «Ведомостей» и источник РБК.

По данным «Коммерсанта», он покончил с собой.

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой», — рассказал агентству «Москва» журналист Тимур Валеев, работавший с Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак.

В середине февраля жена Малашенко Божена Рынска рассказала, что ее супруг попал в больницу из-за бракоразводного процесса с бывшей женой.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ и до начала 2000-х годов возглавлял телканал. Он также работал генеральным директором РГТРК «Останкино». В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.

В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. В 2017 году Малашенко руководил избирательным штабом Ксении Собчак во время президентской кампании.