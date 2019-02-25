СБУ возбудила уголовное дело против семи россиян после захвата украинских моряков в Черном море

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении семи российских военнослужащих о ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УК Ураины) и подготовленном групповом преступлении (ч. 2 ст. 28 УК Украины) из-за инцидента в Керченском проливе, сообщается на сайте СБУ.

В список подозреваемых вошли командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Моисеев, а также пять военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила в своем фейсбуке, что подозреваемые были причастны «к захвату трех украинских судов». Расследованием занимаются следователи управления СБУ по Одесской области.

25 ноября 2018 года российская погранслужба обстреляла три украинских военных корабля, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Инцидент произошел в Керченском проливе.

По мнению российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, поскольку Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что заявки были поданы, но ответ на них не поступил.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), все они арестованы. Вскоре после этого Евросоюз призвал отпустить украинских моряков, а также сообщил о введении санкций против России.