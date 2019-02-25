Краснодарский суд отменил решение о принудительном лечении активиста, на которого завели дело за жалобы на силовиков

Щербиновский суд Краснодарского края отменил постановление об отправке на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного активиста станицы Старощербинская Максима Соколова, против которого возбудили уголовные дела за оскорбление полицейского и клевету на следователя.

«Сегодня отменено постановление о принудительном помещении в психиатрический стационар. Дело направлено на новое рассмотрение мировому судье», — рассказал РАПСИ адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Зубенко.

Защитник отметил, что поводом для уголовного преследования стали жалобы Соколова в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет (СК).

Уголовное дело против Соколова завели в январе 2018 года после того, как активист написал заявление в СК с просьбой провести проверку размещенной в соцсетях информации о совращении малолетних детей и детской порнографии.

Активисту предъявили обвинение в клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК) по отношению к следователю Юрию Овечко, который должен был проводить проверку. Как сообщала «Медиазона», в обвинительном заключении говорилось, что Соколов якобы утверждал, что следователь — «педофил», который «покрывает администратора сообщества в социальной сети, где размещают детскую порнографию и унижают малолетних детей, получая от этого удовольствие». Сам Соколов предположил, что инициатором заявления в СК был сам Овечко.

Второе уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). Соколов вызвал полицию, поскольку заподозрил неладное в действия сотрудников «Ростелекома», которые приехали домой к активисту из-за проблем со связью.

Сотрудники правоохранительных органов попросили Соколова сесть в патрульную машину, после чего, по словам активиста, полицейский Сергей Скворцов начала на него кричать. В итоге, следствие заявило, что это активист на публике оскорбил полицейского «грубой нецензурной бранью, которая по своему содержанию унижает честь и достоинство потерпевшего».

Летом Соколова отправили на принудительную психиатрическую экспертизу, которая позднее признала его невменяемым. В декабре суд посчитал, что активист действительно оскорбил полицейского и оклеветал следователя, и постановил поместить его психиатрический стационар общего типа.