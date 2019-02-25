Активист из Петербурга, арестованный по делу о передаче компонентов для взрывного устройства, объявил голодовку

В следственном изоляторе №6 Ленинградской области активист Владимир Иванютенко, подозреваемый по делу о передаче компонентов взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК), объявил голодовку. Об этом сообщил координатор отделения «Руси Сидящей» Динар Идрисов проекту «ОВД-Инфо».

Как говорит правозащитник, Иванютенко был арестован 21 февраля и отказался от пищи на следующий день (заключенный пьет только воду). Таким образом он выступает против провокаций со стороны правоохранительных органов.

Иванютенко задержали 18 февраля за то, что в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко он якобы передал участвующему в оперативном эксперименте добровольному помощнику полиции отрезок огнепроводного шнура (не относится к категории боеприпасов и взрывных веществ) и два электродетонатора (которые считаются взрывными устройствами).

Сам заключенный настаивает на том, что не участвовал в обороте взрывчатых веществ и что компоненты взрывчатки, из-за которых он был арестован, ему подкинули. До этого Иванютенко говорил, что совершил поступок «по глупости».

По версии следствия, одной из причин ареста Иванютенко стало то, что он якобы связан с националистической организацией «Антивоенный комитет», которая выступает против ввода российских войск на Украину, в том числе на территорию Крыма.

Это не первая история, в которой фигурирует Владимир Иванютенко. В конце декабря 2017 года на активиста напали неизвестные, после чего он был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями. Позже Иванютенко опознал в нападавшем одного из героя расследований «Новой газеты». По его мнению, Виктор Амельченко — человек, работавший на команду бизнесмена Евгения Пригожина и выполнявший особые его поручения, был одним из участников нападения.