Росгидромет предупредил об ухудшении качества прогнозов погоды из-за недостатка финансирования

Россия может опуститься вниз в рейтинге стан по точности предсказания погоды из-за недостатка финансирования. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», — рассказал он в программе «Поздняков».

Яковенко отметил, что Росгидромет зависит от зарубежных стран в области техники: в советские времена ведомству принадлежали 47 аппаратов в группировке спутников, а сейчас только девять.

«Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы. Потому что мы сможем видеть точки только на территории России», — подчеркнул он.

По словам Яковенко, для качественного прогнозирования погоды нужна широкая наблюдательная сеть, самолетное наблюдение и плавающие буи, которых у России нет. Их стоимость оценивают от 1,5 до 3 млн долларов.

Кроме того, как утверждает Яковенко, воздушные борты за рубежом оснащены специально системой наблюдения, а российские авиакомпании не хотят тратить на такое оборудование около 20-25 тысяч долларов.

Как отмечает РБК, прошлый руководитель Росгидромета Дмитрий Киктев называл основной проблемой ведомства уход квалифицированных старых кадров и нехватку в и нехватку молодых специалистов.