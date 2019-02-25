Россия заняла 95-е место в рейтинге здоровья населения Bloomberg, оказавшись между Кабо-Верде и Вануату

Россия заняла 95-е место в рейтинге стран по уровню здоровья населения. Его составили аналитики агентства Bloomberg, исследование проанализировал РБК.

Соседние с Россией строчки в рейтинге заняли Кабо-Верде (94-е место) и Вануату (96-е место). Лидером по уровню здоровья населения аналитики Bloomberg признали Испанию. В первую десятку вошли также Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

РБК отмечает, что исследователи составляли рейтинг с учетом разных показателей, в частности, ожидаемой продолжительности жизни, доступа населения к чистой воде, и дополнительных рисков, например курения, ожирения и риска смерти от передозировки наркотиков.

По такому критерию, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лидером среди стран Евросоюза аналитики Bloomberg назвали Испанию. Этот показатель высокий и у Швейцарии, Японии и Сингапура. При расчете исследователи учитывали уровень доступности медицинской помощи и профилактики, которые в этих странах могут получить дети в первые годы жизни.

Что касается Северной Америки, то в рейтинге Bloomberg Канада (16-е место) опередила США (35-е место) и Мексику (53-е место) по ожидаемой продолжительности жизни. Аналитики объяснили это низким риском смерти от самоубийств и передозировки наркотиков.

В общем рейтинге Куба оказалась на пять строк выше США и заняла 30-е место. Эксперты связали это с тем, что в стране хорошо развита система профилактической медицины и работают эффективные программы выявления серьезных заболеваний на ранних стадиях.

27 из 30 африканских государств, находящихся к югу от пустыни Сахара, аналитики Bloomberg признали с самым нездоровым населением в мире, исключением стали Гаити, Афганистан и Йемен. Самое здоровое население в этом регионе, по данным экспертов, в Маврикии, занявшей в рейтинге 74-е место.

В рейтинг Bloomberg вошли 169 государств, население которых составляет не менее 300 тысяч человек.