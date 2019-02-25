Песков опроверг информацию о поддержке Путиным расследования по делу основателя Baring Vostok

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин высказывал свою позицию по задержанию основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает Интерфакс.

«Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал он агентству, отвечая на вопрос о правомерности ли утверждения, что Путин посчитал оправданным задержание Калви.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин поддержал расследование против Калви. Агентство утверждало, что по мнению российского президента, ущерб, который якобы был нанесен хищением 2,5 млрд рублей, нельзя игнорировать.

Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ряд бизнес-ассоциаций, а также глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступили в его защиту.

По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Калви свою вину отрицает.

20 февраля во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что российский бизнес не должен «постоянно ходить под статьей» и чувствовать риск уголовного преследования. Он предложил создать цифровую платформу, где предприниматели смогли бы рассказать о «притеснениях». После этого Следственный комитет открыл «горячую линию» для приема сообщений о давлении на бизнес.