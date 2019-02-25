Иностранка больше двух месяцев незаконно проработала в отделе по вопросам миграции московского ОВД

В отделе по вопросам миграции ОВД московского района Кунцево больше двух месяцев незаконно работала гражданка иностранного государства, сообщается на сайте Кунцевской межрайонной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что она начала работать делопроизводителем в ноябре прошлого года. Это нарушило законодательство о правовом положении иностранцев в России, о службе в органах внутренних дел, о полиции и о персональных данных.

Произошедшее выявили во время проверки. В Кунцевской прокуратуре отметили, что в настоящее время женщина в отделе не работает, трудовые отношения с ней прекратили.

Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что на работу незаконно взяли гражданку Азербайджана. Ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в России и оштрафовали на 5 тысяч рублей.