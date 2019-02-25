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Иностранка больше двух месяцев незаконно проработала в отделе по вопросам миграции московского ОВД

Общество

 

В отделе по вопросам миграции ОВД московского района Кунцево больше двух месяцев незаконно работала гражданка иностранного государства, сообщается на сайте Кунцевской межрайонной прокуратуры. 

В ведомстве рассказали, что она начала работать делопроизводителем в ноябре прошлого года. Это нарушило законодательство о правовом положении иностранцев в России, о службе в органах внутренних дел, о полиции и о персональных данных. 

Произошедшее выявили во время проверки. В Кунцевской прокуратуре отметили, что в настоящее время женщина в отделе не работает, трудовые отношения с ней прекратили. 

Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что на работу незаконно взяли гражданку Азербайджана. Ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в России и оштрафовали на 5 тысяч рублей. 

Теги:
москва, иностранцы, миграция, em
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