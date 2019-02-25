В правительстве поддержали законопроект о выплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности поддержала поправки о выплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте кабмина.

Документом устанавливается новый порядок подсчета материальной обеспеченности пенсионера. Согласно ему, при расчетах не будут учитываться индексации текущего года и единые денежные выплаты. Cуммы нынешней индексации будут выплачиваться в следующем году сверх прожиточного минимума.

Также в законопроекте говорится о доплатах неработающим пенсионерам с 1 января этого года сумм, которые они не получили из-за определения размера социальной доплаты, исходя из размера пенсии, и ежемесячных выплат с учетом индексаций.

Планируется, что документ рассмотрят на заседании правительства.

Напомним, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию говорил о ряде вопросов социально-экономической поддержки россиян. В частности, он поставил перед правительством задачу повысить пенсии и единые денежные выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума. «Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», — отмечал он.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что предложенные Путиным меры социальной поддержки россиян обойдутся российскому бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно.