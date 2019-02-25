Двух жителей Краснодара вызвали в прокуратуру из-за репостов публикаций «Открытой России»

Общественного деятеля Евгения Грекова и журналиста издания «Свободные медиа» Александра Савельева из Краснодара вызвали в прокуратуру из-за репостов публикаций движения «Открытая Россия». Савельев об этом рассказал в своем telegram-канале, Греков соответствующий документ опубликовал в фейсбуке.

По словам Савельева, в полиции ему показывали несколько скринов со страницы движения в фейсбуке, один из них содержал репост статьи про дело русской мафии в Испании, второй — запись в блоге на сайте «Открытой России» про начальника отдела озеленения администрации Краснодара Ису Чингариева. О чем говорилось в третьем скрине Савельев не понял.

«Мало того, я нашел только один пост из трех — про Ису Чингариева. Больше нет. Ссылка, указанная в бумажке, не работает», — сообщил Савельев.

Как рассказывал Греков «МБХ-медиа», он старался не участвовать в политических проектах, больше занимался краеведческими и волонтерскими. «Они связаны с гражданским обществом, но далеки от политических процессов. За "Открытой Россией" слежу давно, знаю все их перипетии. Но в самом движении я никогда не состоял и не состою», — отмечал он. В своем фейсбуке после посещения прокуратуры Греков написал о запрете «постить любую информацию, где есть значок "Открытой России"».

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными две связанные с бизнесменом Михаилом Ходорковским организации, зарегистрированные в Великобритании. В «Открытой России» отмечали, что не имеют отношения к ним, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.

В Генпрокуратуре утверждали, что произошедшее не повлияет на работу движения в России. Однако в январе этого года против члена «Открытой России» Анастассии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК (участие в «нежелательной организации»).

21 января у нее и еще нескольких активистов в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски, а 23 января ее поместили ее под домашний арест. 30 января Шевченко предъявили официальное обвинение. В тот же день ее старшая дочь попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, на следующий день она скончалась.

В январе уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) было возбуждено против псковского координатора движения Лии Милушкиной, ее отправили под домашний арест до 15 марта.