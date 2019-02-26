Глава МИД Ирана объявил об отставке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил об уходе в отставку в своем аккаунте Instagram. Это также подтвердил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Аббас Мусави государственному агентству FARS News.

«Огромная благодарность дорогим и храбрым иранцам за великодушие в последние 67 месяцев (Зариф занял пост в августе 2013 года — ред.). Искренне извиняюсь за невозможность продолжать службу и за промахи во время нее. Будьте счастливыми и достойными», — написал Зариф (цитата по Reuters).

В заявлении не приводятся причины отставки, Аббас Мусави в разговоре с РИА Новости также заявил, что сотрудники МИД Ирана не знают о ее возможных причинах. По данным агентства, его отставку 26 февраля рассмотрит парламент страны.

Зариф учился в американских университетах Сан-Франциско и Денвера и в дальнейшем на посту главы МИД был одним из авторов соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана, предполагавшего отмену санкций против страны в обмен на сокращение ядерного потенциала страны.

После того, как США вышли из соглашения в мае прошлого года и вернули санкции, Зариф подвергся критике внутри страны за стремление вести переговоры с Западом, отмечает Reuters. Его отставка может привести к полному отказу страны от разговоров с Европой, считают опрошенные CNN эксперты.

Поводом для отставки могло послужить то, что Зарифа не позвали на мероприятия во время первого с 2011 года визита в Иран президента Сирия Башара Ассада, пишет Reuters со ссылкой на местное издание. Главы МИД не было на фотографиях со встречи.