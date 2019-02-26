Facebook разблокировал страницы проектов RT

Руководство соцсети Facebook разблокировало страницы четырех проектов связанной с российским гостелеканалом RT немецкой компании Maffick Media. Об этом сообщила ведущая RT и глава компании Анисса Науэй в соцсетях.

Страницы видеопроектов InTheNow, Soapbox, Back Then and Waste-Ed были разблокированы после того, как опубликовали данные об иностранном управлении и финансировании, как того требовало руководство соцсети, отмечает RT. Теперь на страницах указано, что Maffick управляют Науэй, а также зарегистрированное в Германии видеоагенство Ruptly («дочка» RT).

Соцсеть приостановила работу страниц проектов в середине февраля, после того как американский канал CNN обратился к ним за комментарием об участии RT в их работе.

Russia Today утверждает, что соцсеть после этого не связывалась с ними и заблокировала страницы без предупреждения. При этом сам CNN отмечал, что правила соцсети пока что не требуют раскрывать иностранное участие.